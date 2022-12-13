В Петербурге вводят масочный режим в медучреждениях из‑за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге за последнюю неделю превысила недельный эпидемический порог на 76,7%. На детей в общей структуре заболеваемости приходится 55% случаев инфицирования. Также возросло число больных, нуждающихся в госпитализации, — тех, у кого выявлена тяжелая форма инфекции.