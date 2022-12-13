В Петербурге вводят масочный режим в медучреждениях из‑за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Власти Петербурга с 14 декабря возвращают эпидемиологические ограничения в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. На постановление главного санитарного врача города Наталии Башкетовой обратил внимание «Коммерсант».
Так, во всех стационарных и амбулаторных медучреждениях, а также организациях соцобслуживания вводится масочный режим. Гражданам будет запрещено посещать больницы. В списке исключений — лица, которые оказывают помощь тяжелым и лежачим пациентам.
Медпомощь больным ОРВИ начнут оказывать преимущественно на дому. Вводится запрет на плановую госпитализацию детей. Ограничения также коснутся образовательных учреждений: они должны закрывать классы и группы на срок не менее 7 дней, если более 20% детей имеют признаки острых респираторных вирусных заболеваний.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге за последнюю неделю превысила недельный эпидемический порог на 76,7%. На детей в общей структуре заболеваемости приходится 55% случаев инфицирования. Также возросло число больных, нуждающихся в госпитализации, — тех, у кого выявлена тяжелая форма инфекции.