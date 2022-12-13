«Клоун горько язвит»: Оксимирон* выпустил трек «The Story of Alisher», посвященный Моргенштерну*

Российский рэпер Оксимирон* выпустил трек «The Story of Alisher (Morgenshtern RIP)», посвященный Моргенштерну*. Музыкант опубликовал на своем ютьюб-канале клип на эту песню.
Мы не можем дать ссылку на ролик, так как в нем есть нецензурная лексика, а это запрещено Роскомнадзором. Вы можете найти видео на ютьюб-канале oxxxymironofficial.
Песня стала реакцией Оксимирона* на дисс в свой адрес, который Моргенштерн* опубликовал в ноябре. В нем Моргенштерн* раскритиковал альбом коллеги. «Афиша Daily» писала о конфликте музыкантов.
В новом треке Оксимирон* называет своего соперника клоуном и представляет его в образе агрессивного маленького мальчика. «Клоун так ищет любви и хоть немного тепла. Клоун боится любви, носит колпак, но он в шипах», — поет артист.
«Меня диссанул клоун — может, мимо пройти? Меня диссанул клоун. Что мне делать с ним? Я б шута игнорировал просто, но этот клоун что‑то слишком серьезный, хочет быть круче, паяц приставучий, злобная надоедливая колючка», — продолжает он.
«Что пустяковее хрупкого эго артиста? Не довести бы шута до самоубийства. Нет человека ранимее постирониста», — заявляет в песне Оксимирон*, включая в нее фрагмент из интервью Моргенштерна*.
В середине клипа анимационная часть завершается и вместо нее на экране появляется сам Оксимирон* в комических образах — женщины-домохозяйки с бигудями и в розовом платье, рабочего в мусорном контейнере, Зорро и других.
Рэпер утверждает в треке, что Моргенштерну* «нужен Марк, чтоб получился маркетинг», и обвиняет его в отсутствии индивидуальности. «Ты жалкий ZIP-архив, скопировать тебя значит скопировать всех», — заявляет Оксимирон*.
«Федук не фитанет с тобой, даже если станет бомжом, — продолжает артист. — Приходит время жатвы. Тебе бы быть взрослым, но ты не рукопожатный». И далее: «Кончится внимание — ты умрешь перед камерами», — распинает Оксимирон* Моргенштерна*, насмехаясь над его стилем и называя успехи последнего «отрицательным взлетом».