«Клоун горько язвит»: Оксимирон* выпустил трек «The Story of Alisher», посвященный Моргенштерну*

«Федук не фитанет с тобой, даже если станет бомжом, — продолжает артист. — Приходит время жатвы. Тебе бы быть взрослым, но ты не рукопожатный». И далее: «Кончится внимание — ты умрешь перед камерами», — распинает Оксимирон* Моргенштерна*, насмехаясь над его стилем и называя успехи последнего «отрицательным взлетом».