Ученым впервые удалось получить при термоядерном синтезе больше энергии, чем потратить

Американским ученым впервые удалось получить от термоядерного синтеза больше энергии, чем было на него потрачено. Об этом сообщили Министерство энергетики США и Национальное управление по ядерной безопасности.
Этого результата, как отметили в министерстве, ждали десятилетиями. В ведомстве достижение ученых назвали «прорывом», который «навсегда изменит будущее чистой энергетики и национальной обороны Америки».
Согласно сообщению, успешный эксперимент был проведен 5 декабря в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии. В ходе него специалисты затратили 2,05 МДж энергии и получили 3,15 МДж.
Полученной энергии хватило бы только на то, чтобы вскипятить 10–15 чайников воды, однако ученые считают, что это достижение открывает будущее для создания термоядерных электростанций.
Современные АЭС вырабатывают энергию за счет расщепления атомов урана. Термоядерные станции же, напротив, смогут производить энергию на основе термоядерного синтеза — слияния атомов. В теории эта реакция позволяет выделять больше энергии без производства вредных отходов.
Ядерный синтез питает энергией известные человечеству звезды, включая Солнце. Однако в земных условиях добиться термоядерного синтеза гораздо сложнее: для него необходима температура около 100 млн градусов.
«Если мы хотим добиться появления электростанций, нам придется производить такие эксперименты каждую секунду. И сейчас для подготовки каждого из них нужен целый день», — пояснил профессор физики плазмы Джереми Читтенден.
Первые эксперименты в области термоядерного синтеза прошли в 1960-х годах. На протяжении 60 лет ученые совершенствовали разработку, основанную на использовании лазеров и удержании высвободившейся плазмы с помощью магнитных ловушек.