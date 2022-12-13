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РКН ограничил доступ к сайту журнала L’Officiel
Дарья Мельникова
Сегодня в 19:40

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского журнала L’Officiel на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что такое решение было принято из‑за распространения на сайте «недостоверной информации о СВО», способах ведения боевых действий, обстрелах и жертвах среди мирного населения.

С начала военных действий различные ведомства и органы РФ активно борются с распространением информации о ситуации на территории Украины, которая не соответствует официальной российской. Роскомнадзор заблокировал сайты «Дождя»*, «Эха Москвы», «Настоящего времени»*, «Крым. Реалии»*, The New Times, студенческого издания Doxa и ряда других СМИ.

Всего за третий квартал 2022 года РКН заблокировал или удалил более 89 тыс. интернет-страниц с запрещенной информацией, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

* Признаны иностранными агентами.

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