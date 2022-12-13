РКН ограничил доступ к сайту журнала L’Officiel

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского журнала L’Officiel на территории России. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве заявили, что такое решение было принято из‑за распространения на сайте «недостоверной информации о СВО», способах ведения боевых действий, обстрелах и жертвах среди мирного населения.
С начала военных действий различные ведомства и органы РФ активно борются с распространением информации о ситуации на территории Украины, которая не соответствует официальной российской. Роскомнадзор заблокировал сайты «Дождя»*, «Эха Москвы», «Настоящего времени»*, «Крым. Реалии»*, The New Times, студенческого издания Doxa и ряда других СМИ.
Всего за третий квартал 2022 года РКН заблокировал или удалил более 89 тыс. интернет-страниц с запрещенной информацией, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
* Признаны иностранными агентами.