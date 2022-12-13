В Петербурге облили кремом копию работы Бэнкси

«Нужны ли вам те идеалы красоты, за которыми вы так гонитесь? <…> Поймите, что все ваши <…> изъяны — это ваша уникальность, за которую вас будут любить. Примите себя такими, какие вы есть. Не используйте косметику, она делает вас только хуже», — заявила одна из девушек. Далее обе участницы акции несколько раз проскандировали лозунг «Стоп косметика!».