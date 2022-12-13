В Петербурге облили кремом копию работы Бэнкси

Две девушки облили кремом копию работы британского художника Бэнкси на выставке в петербургском культурном пространстве «Севкабель Порт». Об этом сообщают «Известия».
Мишень акции — дубликат полотна, которое использовалось в тотальной инсталляции Бэнкси «Barely Legal» («Почти законно»). Он показал ее в 2006 году на территории одного из лос-анджелесских промышленных складов.
«Нужны ли вам те идеалы красоты, за которыми вы так гонитесь? <…> Поймите, что все ваши <…> изъяны — это ваша уникальность, за которую вас будут любить. Примите себя такими, какие вы есть. Не используйте косметику, она делает вас только хуже», — заявила одна из девушек. Далее обе участницы акции несколько раз проскандировали лозунг «Стоп косметика!».
На видео показано, как к активисткам подошли охранники, об их дальнейшей судьбе не сообщается. Также к моменту публикации неизвестно, принадлежат ли девушки к какому‑либо движению и пострадала ли реплика работы Бэнкси.
Эта акция — первая в России из подобных тем, что организовывали сторонники Just Stop Oil и других объединений. Среди прочего они обливали томатным супом «Подсолнухи» Винсента Ван Гога и «Девушку с жемчужной сережкой» Яна Вермеера. Обе картины были оригиналами, экспонировались под стеклом и не пострадали.