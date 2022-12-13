В Перми возобновят производство велосипедов «Кама»

В январе 2023 года на пермском заводе «Форвард» возобновится серийное производство популярных в 1970–1990-е годы велосипедов «Кама». Об этом сообщает ТАСС.
«Сейчас „Кама“ еще не производится. Было уже произведено несколько прототипов с их последующей доработкой», — рассказали в «Форварде».
Там также подчеркнули, что итоговое количество велосипедов составит 3000 штук. Кроме того, запланирована лимитированная серия к 300-летию основания Перми.
Предполагается, что велосипеды поступят в продажу уже в марте–апреле 2023 года. Купить их можно будет в магазинах компании более чем в 400 городах России, а также стран СНГ. Цена будет варьироваться в пределах 10 тыс. рублей.
«В текущей ситуации очень сложно прогнозировать динамику ценообразования, так как стоимость комплектующих меняется ежедневно, но мы делаем все возможное, чтобы стоимость не превысила 10 тыс. рублей», — отметили на заводе.
Обновленная «Кама» будет выпускаться на базе классической концепции городского велосипеда, но подвергнется модернизации в соответствии с духом времени. Производители рассказали, что для прочности и комфортной посадки изменится геометрия рамы.