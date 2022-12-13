Чтобы купить сертификат, необходимо зайти на официальный сайт или в мобильное приложение «Аэрофлота». Затем указать номинал (от 5000 рублей до 10 млн), дату доставки, отправителя и получателя. И в конце самое приятное — выбрать оформление в виде открытки, например, с райским пейзажем или букетом цветов.