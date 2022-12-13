Один из лучших подарков на праздники — билет на самолет, поэтому в честь Нового года «Аэрофлот» запустил систему виртуальных сертификатов. И его главное отличие от физических билетов — можно приобрести, не выходя из дома.
Чтобы купить сертификат, необходимо зайти на официальный сайт или в мобильное приложение «Аэрофлота». Затем указать номинал (от 5000 рублей до 10 млн), дату доставки, отправителя и получателя. И в конце самое приятное — выбрать оформление в виде открытки, например, с райским пейзажем или букетом цветов.
Так как сертификат виртуальный, дата доставки — это день, когда получателю придут электронное письмо и SMS-сообщение с кодом активации. После этого с помощью сертификата можно будет оплатить любой рейс авиакомпании.
Для оформления воздушной перевозки необходимо ввести номер сертификата и код активации. Участникам программы «Аэрофлот Бонус» придут бонусные мили.
Пользоваться виртуальным сертификатом можно в течение года. Средства, которые не были израсходованы в этот период, вернутся на банковскую карту дарителя. Все подробности — по ссылке.