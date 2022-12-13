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Скончался президент фестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев
Денис Ламехов
Сегодня в 17:39

Скончался киновед и продюсер, президент фестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

Медведеву было 84 года. Смерть, по данным РИА «Новости», наступила около 16.00 сегодня, 13 декабря. О ее причинах на момент публикации не сообщается.

Армен Медведев родился 28 мая 1938 года в Москве. В 1960-м окончил киноведческий факультет ВГИКа. Трудился на должности главного редактора журналов «Советский фильм» и «Искусство кино». В конце 1980-х — первый зампред Госкино СССР, в 1990-е — председатель Госкино России.

Среди продюсерских работ Медведева — лента Алексея Германа «Хрусталев, машину!» (1998). Дважды становился лауреатом премии «Ника» (2000, 2011), в 2008-м был награжден призом «Кинотавра» за выдающийся вклад в развитие российского кинематографа.

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Армен МедведевАлексей Герман
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