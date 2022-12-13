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Босния и Герцеговина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз
Виктория Шанина
Сегодня в 16:43

Страны Евросоюза договорились предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщает информагентство Agence France-Presse со ссылкой на неназванных дипломатов.

«[Евросоюз] поставил нестабильную балканскую нацию на начало долгого пути к членству», — пишет AFP.

Министр по вопросам Европейского союза и Конституции Австрии Каролине Эдтштадлер написала: «Я рада, что сегодня на Совете по общим вопросам мы решили предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены ЕС. Это посылает сильный сигнал региону Западных Балкан и прежде всего гражданам Боснии и Герцеговины».

Власти Боснии и Герцеговины подали заявку на вступление в Евросоюз еще в 2016 году. Ее рассмотрение, как пишет Bloomberg, затянулось из‑за «медленного прогресса» в проведении реформ в стране.

Для вступления страны в альянс может потребоваться от нескольких месяцев до нескольких лет, так как для этого необходимо согласие всех 28 стран-участниц.

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