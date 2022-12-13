Босния и Герцеговина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз

Министр по вопросам Европейского союза и Конституции Австрии Каролине Эдтштадлер написала: «Я рада, что сегодня на Совете по общим вопросам мы решили предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в члены ЕС. Это посылает сильный сигнал региону Западных Балкан и прежде всего гражданам Боснии и Герцеговины».