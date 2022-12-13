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Третьяковская галерея начала выдавать посетителям чеки вместо билетов с изображениями картин
Денис Ламехов
Сегодня в 16:23

Третьяковская галерея начала выдавать посетителям чеки вместо билетов с изображениями картин. На это обратило внимание издание «Подъем».

В музее сообщили, что причина для подобных перемен — дефицит бумаги в России: «Это не зависит от Третьяковской галереи. С бумагой проблематично везде, не только у нас». Как сообщает «Подъем», в других столичных музеях бумажные билеты на данный момент есть.

Евросоюз ввел запрет на экспорт в страну практически всех видов бумаги, картона и целлюлозы в рамках пятого пакета санкций, утвержденного 8 апреля. В конце сентября российские издатели заявили о подорожании печати книг на 20–30%. Ряд игроков назвали изменения аномальными.

Пятый пакет санкций также запретил импорт в Россию оборудования для печати. В начале октября «Ведомости» сообщили, что из‑за введенных ограничений типографии столкнулись с дефицитом печатных устройств и запчастей для них.

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