Третьяковская галерея начала выдавать посетителям чеки вместо билетов с изображениями картин. На это обратило внимание издание «Подъем».
В музее сообщили, что причина для подобных перемен — дефицит бумаги в России: «Это не зависит от Третьяковской галереи. С бумагой проблематично везде, не только у нас». Как сообщает «Подъем», в других столичных музеях бумажные билеты на данный момент есть.
Пятый пакет санкций также запретил импорт в Россию оборудования для печати. В начале октября «Ведомости» сообщили, что из‑за введенных ограничений типографии столкнулись с дефицитом печатных устройств и запчастей для них.