Третьяковская галерея начала выдавать посетителям чеки вместо билетов с изображениями картин

В музее сообщили, что причина для подобных перемен — дефицит бумаги в России: «Это не зависит от Третьяковской галереи. С бумагой проблематично везде, не только у нас». Как сообщает «Подъем», в других столичных музеях бумажные билеты на данный момент есть.