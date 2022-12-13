У Большого театра выстроилась большая очередь за билетами на «Щелкунчик» по 1000 рублей

С 13 по 15 декабря в кассе Большого театра можно купить билет на «Щелкунчика» всего за 1000 рублей и даже меньше в рамках программ «Социальная поддержка» и «60 плюс». Следующий и последний в этом году шанс получить билеты по такой цене будет с 20 по 22 декабря.