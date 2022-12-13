У Большого театра выстроилась большая очередь за билетами на «Щелкунчик» по 1000 рублей

Перед кассой Большого театра выстроилась огромная очередь из желающих приобрести билеты на балет «Щелкунчик» по специальным тарифам. Об этом пишет телеграм-канал «Москва 24».
С 13 по 15 декабря в кассе Большого театра можно купить билет на «Щелкунчика» всего за 1000 рублей и даже меньше в рамках программ «Социальная поддержка» и «60 плюс». Следующий и последний в этом году шанс получить билеты по такой цене будет с 20 по 22 декабря.
Как отмечает «Москва 24» в своем видеосюжете, прийти к дверям Большого театра недостаточно. Чтобы получить место в очереди, нужно получить специальный номерок в кассах накануне вечером.
Показы балета «Щелкунчик» в Большом театре стартуют 24 декабря и будут проходить практически ежедневно (за исключением 1 января) вплоть до 7 января.