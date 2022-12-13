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У Большого театра выстроилась большая очередь за билетами на «Щелкунчик» по 1000 рублей
Виктория Шанина
Сегодня в 16:13

Перед кассой Большого театра выстроилась огромная очередь из желающих приобрести билеты на балет «Щелкунчик» по специальным тарифам. Об этом пишет телеграм-канал «Москва 24».

С 13 по 15 декабря в кассе Большого театра можно купить билет на «Щелкунчика» всего за 1000 рублей и даже меньше в рамках программ «Социальная поддержка» и «60 плюс». Следующий и последний в этом году шанс получить билеты по такой цене будет с 20 по 22 декабря.

Как отмечает «Москва 24» в своем видеосюжете, прийти к дверям Большого театра недостаточно. Чтобы получить место в очереди, нужно получить специальный номерок в кассах накануне вечером.

Показы балета «Щелкунчик» в Большом театре стартуют 24 декабря и будут проходить практически ежедневно (за исключением 1 января) вплоть до 7 января.

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