Postal 4: No Regerts и CrossfireX: сайт Metacritic назвал худшие игры 2022 года

«В этой игре есть проблемы, которые не исправить даже патчами. Я обычно первым отмечаю, что патчи — это зачастую способ сделать игры лучше. Однако у CrossFireX есть сложности, которые слишком глубоки и обширны, — я не могу рекомендовать ее никому», — Digital Chumps.