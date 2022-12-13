Postal 4: No Regerts и CrossfireX: сайт Metacritic назвал худшие игры 2022 года

Игры распределялись по рейтингу Metascore. Тайтлы, получившие менее семи рецензий от профессиональных критиков, исключались из подборки.
«Если одна игра попадала в список несколько раз из‑за низких оценок на нескольких платформах, мы включали только версию с самым низким рейтингом», — отмечает агрегатор.
1. Postal 4: No Regerts (PC)
30 баллов
Компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная независимой американской компанией Running with Scissors. Критики и геймеры отметили в ней отсутствие чувства юмора, присущее двум предыдущим играм серии, дешевизну и технические недостатки.
«Этой игре нет оправдания. Это поистине ужасный опыт, которого следует избегать любой ценой», — GameSpot.
2. CrossfireX (Xbox Series X)
38 баллов
Последняя часть популярной 15-летней шутерной франшизы, эксклюзива для Xbox. «О боже. Владельцы PlayStation, вы многого не теряете», — подшучивают в Metacritic. Из плюсов тайтла выделяют лишь графику и частоту кадров. Из минусов — озвучку, сценарий, ИИ, управление и повествование.
«В этой игре есть проблемы, которые не исправить даже патчами. Я обычно первым отмечаю, что патчи — это зачастую способ сделать игры лучше. Однако у CrossFireX есть сложности, которые слишком глубоки и обширны, — я не могу рекомендовать ее никому», — Digital Chumps.
3. Babylon’s Fall (PS5)
41 балл
Самая громкая игровая неудача 2022 года от Platinum Games, пишет Metacritic. Сразу после релиза в начале года проект получил разгромные отзывы от критиков и геймеров. Из‑за этого тайтл провалился, и маленькая аудитория игроков не смогла найти союзников для прохождения миссий. Затем разработчики объявили, что 27 февраля 2023 года сервера провального проекта закроются навсегда.
«В этой игре очень мало интересного; здесь нет ничего красивого, на что можно было бы посмотреть, что приятно послушать или с чем легко было бы взаимодействовать», — Checkpoint Gaming.
4. XEL (Switch)
43 балла
Трехмерный платформер, действие которого происходит в загадочном мире, сочетающем научно-фантастические и фэнтезийные элементы. Несколько очков преимущества критики отдали за визуальное оформление, сеттинг и оригинальный сюжет. Разочарованием стали лишь технические проблемы.
«Я потратил гораздо больше времени на решение этих проблем, чем на игру. Я бы хотел вернуться к ней в будущем, если бы все было исправлено», — Hey Poor Player.
5. LEGO Brawls (PS5)
46 баллов
Первый командный боевик во вселенной LEGO. Из проблем выделяют цену в 40 долларов за «шокирующе малую глубину в своей консольной форме» и то, что тайтл, по сути, является портом мобильной игры, выпущенной в 2019 году.
«Я очень хотел полюбить LEGO Brawls, это такая классная идея. К сожалению, на деле это просто плохая игра. <…> Все кажется полусырым и полуреализованным, как домашнее задание моего 16-летнего сына», — Player 2.
6. Zorro: The Chronicles (PS5)
49 баллов
Юмористическая игра, основанная на одноименном мультсериале, действие которого происходит в Калифорнии 1800-х годов, не вызвала восторга у критиков. Она слишком простая, не привлекает ничем особенным и содержит много ошибок.
«Zorro представляет собой игру, предназначенную для маленьких детей, но разработчик немного недопонимает, что является стандартом в наши дни. Поэтому только самые маленькие дети получат от нее удовольствие. Для остальных это разочарование», — PlaySense.
7. The Last Oricru (Xbox Series X)
50 баллов
Cюжетная научно-фантастическая экшен-RPG, вдохновленная серией игр Souls. Тайтл не произвел впечатление на критиков. Они не оценили «очарование» главного героя, плохое написание и неуклюжий геймплей.
«The Last Oricru — это шедевр плохого дизайна. <…> Ее создатели должны ездить по университетам и рассказывать о своей художественной философии, чтобы будущие поколения могли узнать, как не стоит делать видеоигры. Если бы вы сказали мне, что ее разработали инопланетяне, я бы не стал спорить, настолько непостижим показанный абсурд», — The Jimquisition.
8. The Waylanders (PC)
51 балл
Ролевая игра с боями в реальном времени, действие которой происходит в двух разных эпохах Галисии — области на северо-западе Испании. В качестве источника вдохновения создатели упоминают Dragon Age: Origins и Baldur’s Gate. Однако ей и близко не удалось подобраться к упомянутым тайтлам. Основная проблема — бесконечные баги.
«The Waylanders пытается имитировать различные механики лидеров жанра RPG, но не может эффективно реализовать ни одну из них, не предлагая ничего оригинального, кроме поразительно скудных диалогов», — New Game Network.
9. Kamiwaza: Way of the Thief (PS4)
52 балла
Игра от третьего лица в жанре экшен/стелс о воре, пытающемся выжить на улицах одного из японских городов эпохи Эдо. Тайтл представляет собой ремастер выпущенной только в Японии игры 2006 года.
«Увлекательный взгляд на сумеречную эпоху жанра стелс, но устаревший геймплей и неудобное управление не позволяют испытывать ностальгию по этой игре», — Metro GameCentral.
10. Blade Runner: Enhanced Edition (Switch)
52 балла
Ремастер игры 1997 года в жанре приключений, разработанный Nightdive Studios и Westwood Studios. Критики жаловались на дерганые анимации, подвисания, многочисленные глюки, проблемы со звуком и мыльное изображение.
«Найти что‑то положительное в новом Blade Runner практически невозможно. Проверенная временем легенда не очень хорошо состарилась в ремастированном издании спустя 25 лет, и, возможно, было бы лучше, если бы она осталась только в наших воспоминаниях», — SECTOR.sk.
В прошлом году худшей игрой по версии Metacritic стал симулятор футбола eFootball 2022. Критики выделили бессвязный и вялый геймплей, нехватку контента, а также странную графику.