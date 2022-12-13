Пассажиры МЦД поздравили с днем рождения самого доброго контролера

Бандур начинала работать на станции в Нахабино, где прославилась своим дружелюбием еще несколько лет назад. В соцсетях даже создавали сообщества, посвященные ей, а в 2018 году контролера впервые масштабно поздравили с днем рождения. Тогда около ста местных жителей пришли на станцию с шариками, цветами и поздравлениями.