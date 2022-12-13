Пассажиры МЦД поздравили с днем рождения самого доброго контролера

Пассажиры подмосковных электричек поздравили с днем рождения самого доброго контролера — Нину Бандур. Видео поздравлений появилось в соцсетях, женщина не смогла сдержать слез, получая подарки.
Бандур начинала работать на станции в Нахабино, где прославилась своим дружелюбием еще несколько лет назад. В соцсетях даже создавали сообщества, посвященные ей, а в 2018 году контролера впервые масштабно поздравили с днем рождения. Тогда около ста местных жителей пришли на станцию с шариками, цветами и поздравлениями.
Однако не всем дружелюбие Бандур по душе. Несколько раз на женщину жаловались, из‑за чего однажды ее перевели на станцию МЦД «Опалиха». В прошлом году ситуация повторилась, когда один из пассажиров пожаловался на Бандур, сочтя ее поведение неадекватным.
Контролера вновь решили перевести на другую станцию, но в этот раз жители вступились за нее. Они написали массу обращений работодателю Бадур, и в итоге ее вернули обратно на «Опалиху».