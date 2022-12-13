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В России и Белоруссии запретят покупку игры Diablo IV
Виктория Шанина
Сегодня в 13:40

Diablo IV не будет доступна для покупки с учетных записей, зарегистрированных в России и Белоруссии. Об этом пишет DTF со ссылкой на разработчика Blizzard.

В компании напомнили, что Blizzard приостановила продажи в России и Белоруссии в начале 2022 года. Изменится ли ситуация в будущем, пока неизвестно.

Отмечается, что проблему покупки можно решить — есть возможность подарить Diablo IV с зарубежной учетной записи на российскую или белорусскую. Однако получится ли после этого запустить игру, станет известно только после релиза.

Видеоигра Diablo IV — это продолжение серии Diablo. Ее выход был запланирован на апрель 2023 года, но релиз перенесли на 6 июня. Игра будет доступна на Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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