Что такое шахбокс и при чем здесь стримеры

В Лос-Анджелесе прошел чемпионат по шахбоксу, собравший на площадке около 10 тыс. человек. Онлайн-трансляцию стримера Ludwig увидели более 3 млн зрителей, что сделало его самым просматриваемым событием по шахбоксу за все время.
Разбираемся, что такое шахбокс и есть ли у этого спорта будущее.
Как появился шахбокс?
Абсурдистский вид спорта в первую очередь опирается на культурных предшественников. В 1970-х годах в Лондоне два брата стали известны из‑за своей практики играть в шахматы после спарринга.
Rolling Stone отмечает, что эта история могла повлиять на режиссера Джозефа Куо, чей фильм 1979 года «Тайна шахматного бокса» рассказывает о молодом ученике, изучавшем, как ментальные принципы шахмат применимы к боевым искусствам.
Однако только в 2003 году голландский перформансист Ипе Рубинг организовал первые соревнования по шахбоксу в Берлине, а затем и чемпионский бой в Амстердаме. Он черпал свое вдохновение из графического романа Энки Билала «Froid Équateur».
В 2013 году гибридный спорт добрался и до Москвы. Тогда россиянин Николай Сажин стал чемпионом в супертяжелом весе по шахбоксу, победив итальянца Джанлука Сирчи. В соревнованиях принимали участие спортсмены из Германии, Испании, Италии, России, Беларуси и Индии.
В чем смысл?
Согласно правилам, предложенным Рубингом, участники соревнуются в 11 чередующихся трехминутных раундах блиц-шахмат (игра, где на обдумывание ходов отводится ограниченное время) и обычного бокса, пытаясь одержать победу на двух фронтах.
Главная задача шахбокса — научить людей думать, размышлять и решать сложные задачи на поле интеллектуальной борьбы, параллельно обучаясь навыкам бокса в спортивных и оборонительных целях.
Что со спортом сейчас?
За последние 20 лет формат постепенно распространялся по миру, достигая новых порогов популярности. Сейчас всплеск интереса произошел благодаря самому подписываемому стримеру твича в 2021 году Людвигу Ludwig Агрену. Он выступил главным организатором прошедшего чемпионата.
Rolling Stone пишет, что ему удается привлекать миллионы поклонников к любому новому начинанию благодаря лишь своему авторитету. И действительно, его стрим с мероприятия, в котором приняли участие не менее 18 создателей контента, посмотрели уже 3,3 млн человек.
За прошедший матч стример побил свой личный рекорд по количеству просмотров: в пиковый момент трансляцию одновременно смотрели 280 тыс. человек. СМИ связывают такой успех с недавней победой Людвига на премии The Game Awards в категории «Создатель контента года».
«Людвигу удалось создать сильное сообщество поклонников и последователей, став мощным и очень влиятельным голосом среди стримеров», — пишут СМИ.
К слову, блогер тоже принял участие в игре против стримера CDawgVA. Однако битву на ринге они заменили пощечинами.
А что дальше?
Rolling Stone предполагает, что нельзя недооценивать фактор новизны на ютьюбе и твиче, где борьба за зрительские места ожесточеннее, чем в реальной жизни.
Поэтому в ближайшем будущем, возможно, и другие звезды захотят выйти на ринг и принять участие в шахбоксе. Тем самым гибридный спорт займет свою нишу.
«Шахматный бокс может стать следующим большим хитом для стримеров», — заключает издание.