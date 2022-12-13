«Коммерсант»: Fix Price планирует выйти на рынок ОАЭ

Сеть магазинов Fix Price планирует выход на рынок ОАЭ. Об этом следует из вакансий компании, размещенных на Headhunter, на которые обратил внимание «Коммерсант». Представители сети сказали, что всегда рассматривают варианты для развития, но от комментариев насчет запуска в ОАЭ отказались.