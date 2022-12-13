«Коммерсант»: Fix Price планирует выйти на рынок ОАЭ

Сеть магазинов Fix Price планирует выход на рынок ОАЭ. Об этом следует из вакансий компании, размещенных на Headhunter, на которые обратил внимание «Коммерсант». Представители сети сказали, что всегда рассматривают варианты для развития, но от комментариев насчет запуска в ОАЭ отказались.
Эксперты считают формат магазинов Fix Price конкурентноспособным для эмиратов, в том числе для Дубая, где проживает много русскоязычных. Основной импорт у сети приходится на Китай, поэтому наладить поставки в ОАЭ должно быть не трудно, отмечают они.
О планах экспансии в ОАЭ заявляли и другие российские компании. В частности, сеть супермаркетов «Жизнь март», бренд мебели и аксессуаров Dantone Home, сеть пиццерий Dodo Pizza, ресторанов Osteria Mario, застройщики жилья «Пионер» и «Самолет».
Сейчас у Fix Price более 5 тыс. магазинов в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Латвии, Грузии и Киргизии. В четырех последних странах точки работают лишь по франчайзинговой модели.
Запустилась Fix Price в 2007 году. Изначальное ее развивали основатели «Копейки» и совладельцы «Центробуви» Сергей Ломакин и Артем Хачатрян. В 2016 году у компании появились новые акционеры, включая ее гендиректора Дмитрия Кирсанова, структуру «ВТБ Капитала» и прибалтийский фонд Quadro Capital Partners (QCP), который впоследствии избавился от активов.
Головная компания Fix Price ООО «Бэст прайс» контролируется Meridian Management Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Ее бенефициары неизвестны.