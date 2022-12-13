«Коммерсант»: Китай запретил поставки в Россию процессоров Loongson

Однако в случае с Россией, этот вопрос более принципиальный, так как потенциально на этом рынке может вырасти спрос. Некоторые отечественные производители электроники уже тестировали китайские процессоры. Они могли бы заменить американские процессоры Intel и AMD, если будут заблокированы каналы параллельного импорта, по которым они поставляются.