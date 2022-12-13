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«Коммерсант»: Китай запретил поставки в Россию процессоров Loongson
Виктория Шанина
Сегодня в 11:22

Правительство Китая запретило экспорт в Россию процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Минцфиры.

По словам собеседника газеты, поставки будут прекращены не только в Россию, но и во все страны, так как Пекин считает процессоры стратегически важным и «оригинальным решением китайской электроники».

«Лучшие чипсеты в Китае используются в военно-промышленном комплексе, это основная причина, почему они недоступны для внешних рынков», — сказал источник «Коммерсанта».

Однако в случае с Россией, этот вопрос более принципиальный, так как потенциально на этом рынке может вырасти спрос. Некоторые отечественные производители электроники уже тестировали китайские процессоры. Они могли бы заменить американские процессоры Intel и AMD, если будут заблокированы каналы параллельного импорта, по которым они поставляются.

Директор компании «Промобит» Максим Копосов отмечает, что решени Пекина пока «сильного ущерба не нанесет, поскольку массовые проекты использования Loongson в России, скорее всего, еще не начаты».

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