В Абхазии появятся рестораны российской сети фастфуда «Вкусно — и точка». Об этом РИА «Новости» рассказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.
По его словам, в стране уже приобрели франшизу компании, ожидается активное развертывание сети. До открытия пройдет не меньше одного месяца, но в 2023 году первые рестораны уже должны запустить посетителей.
«Никаких противопоказаний правовых и иных к этому нет. Все жители, эксперты, обозреватели с глубоким удовлетворением воспринимают такие новости, думаю, это будет не единичный пример… Пока есть принятое решение, дальше начнутся инфраструктурные вещи», — сказал Барциц.
«Вкусно — и точка» — российская сеть фастфуда, открыта на базе «Макдоналдса». Американская компания объявила об окончательном уходе из России в мае.