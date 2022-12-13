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В Абхазии откроются рестораны «Вкусно — и точка»
Виктория Шанина
Сегодня в 10:09

В Абхазии появятся рестораны российской сети фастфуда «Вкусно — и точка». Об этом РИА «Новости» рассказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

По его словам, в стране уже приобрели франшизу компании, ожидается активное развертывание сети. До открытия пройдет не меньше одного месяца, но в 2023 году первые рестораны уже должны запустить посетителей.

«Никаких противопоказаний правовых и иных к этому нет. Все жители, эксперты, обозреватели с глубоким удовлетворением воспринимают такие новости, думаю, это будет не единичный пример… Пока есть принятое решение, дальше начнутся инфраструктурные вещи», — сказал Барциц.

«Вкусно — и точка» — российская сеть фастфуда, открыта на базе «Макдоналдса». Американская компания объявила об окончательном уходе из России в мае.

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