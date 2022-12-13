«Никаких противопоказаний правовых и иных к этому нет. Все жители, эксперты, обозреватели с глубоким удовлетворением воспринимают такие новости, думаю, это будет не единичный пример… Пока есть принятое решение, дальше начнутся инфраструктурные вещи», — сказал Барциц.