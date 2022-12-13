Канье Уэст завел телеграм-канал

У Канье Уэста появился официальный телеграм-канал. Об этом сообщил участник его президентской кампании, политический обозреватель Николас Фуэнтес, которого американские СМИ называют сторонником превосходства белой расы.
К моменту написания заметки число подписчиков Канье на платформе превысило 74 тыс. Синей галочки верификации у него пока нет.
В канале рэпера сейчас два поста, первый — это почти двухчасовая запись его интервью из Clubhouse, второй — скриншот письма Йе, где говорится, что он готов встретиться с Владимиром Путиным 15 января 2022 года, чтобы обсудить различные темы, включая освобождение американской баскетболистки Бриттни Грайнер.
Скриншот письма сопровождается постом, в котором Уэст благодарит Иисуса за благополучное возвращение Грайнер и молится «за Пола Уилана и каждого, кто содержится в иностранной тюрьме». Затем Уэст говорит, что «белые жизни тоже имеют значение» и повторяет предложение Трампу стать его вице-президентом.
В последнее время Канье Уэст регулярно оказывается в центре скандалов. В начале октября его аккаунт в инстаграме* заблокировали за антисемитизм в сообщениях к рэперу Diddy. Давний партнер музыканта adidas заявил о пересмотре контракта с ним.
Gap, а также конгломерат Kering отказались от сотрудничества с рэпером. Это случилось после того, как Уэст представил на Парижской неделе моды футболки бренда Yeezy со слоганом «White Lives Matter», который прочно связан с ультраправыми и неонацистами в американской повестке.
В начале декабря рэпер дал четырехчасовое интервью американскому конспирологу Алексу Джонсу, в котором несколько раз сказал о еврейском заговоре и заявил, что «в каждом человеке есть что‑то ценное, в особенности в Гитлере». По мнению музыканта, «еврейские медиа заставили нас считать, что нацисты и Гитлер не принесли в мир ничего ценного». Затем рэпер опубликовал в твиттере изображение свастики, вписанное в звезду Давида, — и получил новый бан от Twitter, теперь уже под руководством Илона Маска.
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