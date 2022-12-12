Суд: Макаревича признали иноагентом из‑за «негативных мнений» и отождествления Путина с Гитлером

Замоскворецкий суд, отклонивший иск музыканта Андрея Макаревича* к Минюсту, объяснил признание фронтмена группы «Машина времени» иностранным агентом. Об этом рассказал ТАСС.
Суд указал, что основанием для включения Макаревича* в реестр стали «материалы политической направленности». В них артист якобы «систематически распространяет негативные мнения» о принимаемых российскими властями решениях.
В частности, Макаревич*, как указано в документе, обвиняет власти в совершении военных преступлений и отождествляет Россию с нацистской Германией. Например, музыкант сравнил Холокост и политику Адольфа Гитлера с политикой Владимира Путина по отношению к Украине.
Кроме того, лидер «Машины времени» негативно высказывался о спецоперации в интервью СМИ-иноагентам: телеканалам «Настоящее время» и «Дождь», радиостанции «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Также Макаревич* распространял материалы СМИ-иноагентов через свои соцсети.
Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале добавил, что в решении суда указано, что вышеперечисленные действия Макаревич* совершал «с целью пропаганды девиантной модели поведения, не соответствующей государственной политике Российской Федерации».
В связи с этим суд отклонил жалобу музыканта в отношении Минюста 25 ноября и признал включение Макаревича* в число иноагентов законным. Чиков отметил, что это решение было обжаловано.