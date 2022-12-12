Суд: Макаревича признали иноагентом из‑за «негативных мнений» и отождествления Путина с Гитлером

В частности, Макаревич*, как указано в документе, обвиняет власти в совершении военных преступлений и отождествляет Россию с нацистской Германией. Например, музыкант сравнил Холокост и политику Адольфа Гитлера с политикой Владимира Путина по отношению к Украине.