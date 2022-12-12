На Чемпионате мира по футболу в Катаре скончался уже второй журналист

На Чемпионате мира по футболу в Катаре неожиданно скончался фотожурналист Халид аль-Мисслам — на следующий день после гибели американского репортера Гранта Валя. Об этом сообщило в твиттере издание Gulf-Times.
По информации СМИ, Халид аль-Мисслам умер во время освещения турнира. «Мы верим в милосердие и прощение Аллаха для него и шлем наши глубочайшие соболезнования его семье», — отметили в Gulf-Times.
Причина смерти фотографа пока остается неизвестной. TMZ написал, что он потерял сознание 10 декабря во время одного из матчей и позднее скончался в местной больнице.
За день до этой трагедии в Катаре умер футбольный обозреватель Грант Валь. Ему также стало плохо во время игры между сборными Аргентины и Нидерландов. Журналиста отвезли со стадиона в госпиталь на такси, после чего он скончался.
По сведениям CBS News, Валь умер от сердечного приступа в возрасте 48 лет. Однако брат умершего считает, что тот мог стать жертвой недоброжелателей. Он получал смертельные угрозы после того, как появился в Катаре в футболке с поддержкой ЛГБТ. Тело Валя уже доставили в Нью-Йорк.