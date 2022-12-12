Следователи задержали прораба и сварщика, работавших в «Меге Химки»

Следователи задержали прораба и сварщика строительно-технической фирмы, работавшей в ТЦ. Мужчин подозревают в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В результате преступления, которое вменяют работникам, произошел крупный пожар, в ходе которого погиб человек. Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 238 УК РФ.
Следствие считает, что искры от сварочных работ привели к возгоранию паллет с товаром магазина OBI. Начавшийся пожар охватил территорию гипермаркета. Одна из конструкций во время пожара упала и придавила охранника.
Трагедия произошла 9 декабря. Площадь пожара составила около 18 тыс. квадратных метров. В здании начали взрываться аэрозоли и банки с красками.