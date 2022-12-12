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Оксимирона* оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии
Юлия Онодэра
Сегодня в 23:00

Российского рэпера Оксимирона* оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России на 45 тыс. рублей. Об этом рассказал телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Ленинский районный суд посчитал Мирона Федорова* (настоящее имя музыканта) виновным в административном правонарушении по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Им оказался ролик, выложенный в соцсети «ВКонтакте» 24 февраля 2022 года.

«Федоров на своей странице „ВКонтакте“ разместил видеозапись, где идущий молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, начинающуюся со слов „Всем примет из Питера…“», — пояснили в пресс-службе.

Видео, как отметили представители судов, не было удалено вплоть до 19 сентября 2022 года — в этот день на ролик обратили внимание правоохранители.

В чем именно Оксимирон* дискредитировал армию, не уточнили. В СМИ пояснили, что рэпер в указанном видео выступит с критикой специальной военной операции на территории Украины.

*Мирон Федоров, известный под сценическим именем Оксимирон, внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Минюст России
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