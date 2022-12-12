Оксимирона* оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

В чем именно Оксимирон* дискредитировал армию, не уточнили. В СМИ пояснили, что рэпер в указанном видео выступит с критикой специальной военной операции на территории Украины.



*Мирон Федоров, известный под сценическим именем Оксимирон, внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.