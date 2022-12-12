Олимпийский комитет США выступает за участие российских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщила глава организации Сюзанна Лайонс. Ее цитирует «Чемпионат.com».
«Соединенные Штаты поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями», — рассказала Лайонс.
Согласно ее заявлению, возвращение россиян «действительно важно для олимпийского движения». При этом, по словам руководительницы американского Олимпийского комитета, санкции в отношении флага, гимна и любых обозначений России будут строже, чем на ОИ-2022.
Она добавила: «Спортсменам из определенных государств отказывают в визах, а иные федерации оказывают давление на своих атлетов, запрещая им выступать с представителями других стран. Это в значительной степени является нарушением Олимпийской хартии. Мы не хотим, чтобы отдельные страны, основываясь на политике, решали, с кем им или их спортсменам следует соревноваться».
28 февраля Международный олимпийский комитет призвал не использовать флаги и гимны России и Беларуси на соревнованиях и рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из этих стран к соревнованиям. 9 декабря МОК оставил санкции в силе.