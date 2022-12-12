«ВКонтакте» запустила сервис для переноса NFT в аккаунты соцсети

«Креаторы смогут в пару кликов создать токен для своего контента, разместить его на маркетплейсе и заработать на своем творчестве. И тут же находить аудиторию, продвигать свои коллекции на миллионы пользователей „ВКонтакте“», — рассказал техдиректор «ВКонтакте» Александр Тоболь.