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«ВКонтакте» запустила сервис для переноса NFT в аккаунты соцсети
Юлия Онодэра
Сегодня в 22:17

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис VK NFT, позволяющий перенести цифровые активы в аккаунты платформы и даже поставить токен на аватар. Об этом заявила сама компания.

В планах «ВКонтакте» — создать маркетплейс для продажи NFT. Пока же пользователи соцсети могут привязать к сервису свой криптокошелек, поделиться NFT-аватаром и узнать, кто из друзей и знаменитостей также использует токены.

«По каждому токену на витрине доступны подробные данные: ID, название, коллекция, владелец, адрес контракта и дополнительная ценность (полученные при покупке уникальные награды или бонусы)», — рассказали представители соцсети.

На витрину можно добавить сколько угодно NFT, добавили они. Новые возможности станут доступны для всех пользователей в течение нескольких дней.

«Креаторы смогут в пару кликов создать токен для своего контента, разместить его на маркетплейсе и заработать на своем творчестве. И тут же находить аудиторию, продвигать свои коллекции на миллионы пользователей „ВКонтакте“», — рассказал техдиректор «ВКонтакте» Александр Тоболь.

«ВКонтакте» также выпустит собственную NFT-коллекцию — ее запуск запланирован на январь 2023 года. Ее героем станет неофициальный символ соцсети — белая собака Спотти. В создании коллекции участвовали художники Женя Зубков, Миша Либерти и Руслан Вяльцев.

В соцсети уже появился обучающий курс, посвященный NFT. В нем рассказывают о блокчейне и создании невзаимозаменяемых токенов. Кроме того, для новостей NFT-индустрии создали сообщество VK NFT HUB.

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