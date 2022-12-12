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Совладелец российского «Стокманна» купил бизнес Lamoda в СНГ
Денис Ламехов
Сегодня в 22:07

Люксембургский холдинг Global Fashion Group продал бизнес онлайн-магазина одежды и обуви Lamoda в России, Казахстане и Беларуси совладельцу сети универмагов «Стокманн» в России Якову Панченко. На публикацию на сайте GFG обратил внимание Forbes.

Global Fashion Group сообщил, что с учетом расходов на проведение сделки в результате нее получил выручку в размере 95 млн евро «в дополнение к стоимости денежных средств, хранящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года».

В апреле Global Fashion Group сократил инвестиции в развитие Lamoda. Изменения коснулись импорта и маркетинга. Строительство второго склада ретейлера в России также было заморожено.

Lamoda — крупнейший российский онлайн-ретейлер в сфере одежды — был запущен в 2011 году немецкими предпринимателями Нильcом Тонзеном, Флорианом Янсеном, Буркхардом Биндером и Домиником Пикером.

Издание vc.ru со ссылкой на информацию из базы данных «Контур Фокус» писало, что выручка юридического лица Lamoda ООО «Купишуз» в 2021 году составила 48,5 млрд рублей. Прибыль оно не обернуло: зафиксирован убыток в объеме 631 млн рублей.

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