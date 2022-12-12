Реклама
Новости
Совет ЕС одобрил увеличение Европейского фонда мира в 2023 году на 2 млрд евро
Юлия Онодэра
Сегодня в 21:50

Совет ЕС одобрил увеличение Европейского фонда мира в 2023 году на два миллиарда евро. Об этом стало известно из публикации на сайте организации.

Совет также допустил дальнейшее увеличение финансирования. По оценке организации, в сумме Европейский фонд мира должен увеличиться к 2027 году на 5,5 млрд евро.

«Сегодняшнее решение обеспечит нам финансирование, которое позволит продолжить оказывать конкретную военную помощь армейским силам наших партнеров», — заявил Жозеп Боррель.

Он отметил, что Европейский фонд мира «доказал свою состоятельность» менее чем за два года. Организация была создана в марте 2021 года.

Из средств фонда были оплачены шесть пакетов военной помощи Украине, а также помощь некоторым другим странам: например, Грузии, Молдове, Мали, Сомали и Ливану. Финансирование, заложенное изначально до 2027 года, исчерпало себя на 86%.

расскажите друзьям
теги
Совет Европы
люди
Жозеп Боррель
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»