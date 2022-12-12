Совет ЕС одобрил увеличение Европейского фонда мира в 2023 году на 2 млрд евро

Совет ЕС одобрил увеличение Европейского фонда мира в 2023 году на два миллиарда евро. Об этом стало известно из публикации на сайте организации.
Совет также допустил дальнейшее увеличение финансирования. По оценке организации, в сумме Европейский фонд мира должен увеличиться к 2027 году на 5,5 млрд евро.
«Сегодняшнее решение обеспечит нам финансирование, которое позволит продолжить оказывать конкретную военную помощь армейским силам наших партнеров», — заявил Жозеп Боррель.
Он отметил, что Европейский фонд мира «доказал свою состоятельность» менее чем за два года. Организация была создана в марте 2021 года.
Из средств фонда были оплачены шесть пакетов военной помощи Украине, а также помощь некоторым другим странам: например, Грузии, Молдове, Мали, Сомали и Ливану. Финансирование, заложенное изначально до 2027 года, исчерпало себя на 86%.