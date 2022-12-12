Моррисси анонсировал выпуск пластинки «Without Music the World Dies»

Моррисси отметил, что работа в студии намечена на январь–февраль 2023 года, на пластинку попадут двенадцать треков. Дату ее выхода он не уточнил. «Without Music the World Dies» — уже вторая в череде полноформатных записей музыканта, готовящихся к выпуску. Ожидается, что в следующем году увидит свет альбом «Bonfire of Teenagers».