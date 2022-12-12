Реклама
Новости
Моррисси анонсировал выпуск пластинки «Without Music the World Dies»
Денис Ламехов
Сегодня в 21:49

Певец, экс-фронтмен британской группы The Smiths Стивен Патрик Моррисси анонсировал выход пятнадцатого сольного альбома «Without Music the World Dies». Сообщение появилось на официальном сайте музыканта.

Моррисси отметил, что работа в студии намечена на январь–февраль 2023 года, на пластинку попадут двенадцать треков. Дату ее выхода он не уточнил. «Without Music the World Dies» — уже вторая в череде полноформатных записей музыканта, готовящихся к выпуску. Ожидается, что в следующем году увидит свет альбом «Bonfire of Teenagers».

Он должен был выйти в феврале будущего года, однако Моррисси объявил о переносе релиза на неопределенный срок. Не называя источники, NME пишет, что теперь лонгплей будет выпущен весной 2023-го.

Половина песен с «Bonfire of Teenagers» уже была представлена на концертах исполнителя. Среди них — заглавный трек, «I Am Veronica», «Kerouac’s Crack» и «I Live in Oblivion». В ноябре вышел студийный сингл «Rebels Without Applause».

Предыдущая пластинка Моррисси «I’m Not a Dog on a Chain» вышла в 2020-м. Предлагаем прочесть короткую рецензию на нее, написанную тогдашним редактором музыкального раздела «Афиши Daily» Николаем Овчинниковым.

расскажите друзьям
люди
Стивен МорриссиНиколай Овчинников
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»