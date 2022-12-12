Моррисси анонсировал выпуск пластинки «Without Music the World Dies»

Певец, экс-фронтмен британской группы The Smiths Стивен Патрик Моррисси анонсировал выход пятнадцатого сольного альбома «Without Music the World Dies». Сообщение появилось на официальном сайте музыканта.
Моррисси отметил, что работа в студии намечена на январь–февраль 2023 года, на пластинку попадут двенадцать треков. Дату ее выхода он не уточнил. «Without Music the World Dies» — уже вторая в череде полноформатных записей музыканта, готовящихся к выпуску. Ожидается, что в следующем году увидит свет альбом «Bonfire of Teenagers».
Он должен был выйти в феврале будущего года, однако Моррисси объявил о переносе релиза на неопределенный срок. Не называя источники, NME пишет, что теперь лонгплей будет выпущен весной 2023-го.
Половина песен с «Bonfire of Teenagers» уже была представлена на концертах исполнителя. Среди них — заглавный трек, «I Am Veronica», «Kerouac’s Crack» и «I Live in Oblivion». В ноябре вышел студийный сингл «Rebels Without Applause».
Предыдущая пластинка Моррисси «I’m Not a Dog on a Chain» вышла в 2020-м. Предлагаем прочесть короткую рецензию на нее, написанную тогдашним редактором музыкального раздела «Афиши Daily» Николаем Овчинниковым.