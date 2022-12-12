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Россияне высоко оценивают состояние своего здоровья. При этом у 70% населения есть с ним проблемы
Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:36

Россияне склонны давать высокие оценки состоянию своего здоровья, несмотря на плохое самочувствие и функциональные ограничения, выяснили ученые Сеченовского университета в ходе национального мониторинга общественного здоровья. Это оказывает ощутимое влияние на качество жизни и увеличивает риски несвоевременного обращения за медицинской помощью, рассказали исследователи «Афише Daily».

В целом все хорошо, но по отдельности — не очень

  • 83% россиян оценивают в целом свое здоровье как «хорошее», «очень хорошее» и «отличное».
  • Среди мужчин ответы «отличное» или «очень хорошее» встречаются в два раза чаще, чем среди женщин.

Когда участников опроса попросили описать свое здоровье более детально, оценки начали снижаться.

  • Только 30% россиян не имеют функциональных ограничений по шести базовым жизненным функциям, среди которых зрение, слух, ходьба и подвижность, когнитивные функции, возможность ухода за собой, познание и коммуникация. Каждый второй респондент отмечал некоторые затруднения хотя бы в одной из шести жизненных сфер, а каждый девятый говорил о серьезных проблемах.
  • Более 39% опрошенных жаловались на боль и дискомфорт — больше половины из них (60%) старше 60 лет. Это самый популярный ответ не только в России, однако доля пожилых россиян, которые отмечают именно боль и дискомфорт, выше, чем в большинстве развитых стран.
  • Тревога и депрессия — на втором месте (35%). Этот ответ встречается одинаково часто вне зависимости от возраста, пола, дохода или региона проживания. По этому показателю Россия близка к Венгрии и Словении (около 36%), в то же время в Бельгии, Германии или Нидерландах с тревогой и депрессией дела обстоят лучше.

Вредные привычки с повышенным риском

  • Каждый десятый курильщик в России употребляет более 20 сигарет в день. В группе из 100 человек среднего возраста такая привычка приводит в среднем к семи сердечным приступам.
  • Всего курит 34% жителей России. Употреблять табак россияне в среднем начинают в 17 лет и 7 месяцев, при этом до 25 лет женщины и мужчины курят с одинаковой вероятностью.
  • Алкоголь употребляют 76% россиян, 42% из них — с повышенным риском для здоровья, из которых каждый десятый в возрасте от 18 до 24 лет. Это означает или ежедневное употребление алкоголя, или единовременное употребление более 20 грамм чистого спирта для женщин и более 30 — для мужчин.

52% россиян страдают от лишнего веса

  • Из них 22% имеют ожирение — против 13% по всему миру, по данным ВОЗ.
  • 30% россиян, зарабатывающих меньше 20 тыс. рублей в месяц, имеют ожирение. Еще 30% — избыточный вес.
  • Опрошенные мужчины склонны не воспринимать лишний вес в качестве проблемы со здоровьем.
  • 55% россиян занимаются спортом чаще одного раза в неделю с высокой интенсивностью, 74% — с умеренной интенсивностью. При этом среди больных диабетом специальные физические упражнения выполняют только 8% людей, хотя этот фактор сильно влияет на их качество жизни.

«Даже самые маленькие повседневные выборы — съесть мясо или рыбу, прогуляться вечером или выпить бокал вина, пойти в бассейн или поехать на пикник с шашлыками — оказывают влияние на здоровье в целом и сейчас, и, что важно, в будущем. Это особенно заметно в данных, собранных нами: проблемы со здоровьем резко возрастают к 45 годам. Чаще всего это происходит незаметно, что мы видим в интервью с респондентами», — прокомментировала данные руководитель центра исследований общественного здоровья Сеченовского университета Екатерина Александрова.

Менее 50% женщин проходили скрининги на рак молочной железы и рак шейки матки

  • За последние два года 43,8% россиянок старше 40 лет не делали маммографию. При этом в России рак молочной железы — самый частый у женщин. Скрининг на рак шейки матки прошли еще меньше — лишь 41,5% женщин, хотя своевременная диагностика позволяет почти полностью предотвратить развитие опухоли.
  • В обоих случаях женщины либо не видят в скрининге необходимости, либо им об этом не говорили и они об этом ничего не знают.

Что еще выяснили исследователи

  • 61% россиян обращались за последний год в государственные больницы, из них 33% обращались также и в частные. 49% россиян за последний год обращались в частные медицинские организации — и эта тенденция набирает обороты.
  • 24% хотя бы один раз не получили помощь, за которой они приходили в государственную медицинскую организацию, и 5% — при обращении в частную клинику.
  • Качество объяснений врачами россияне высоко оценивают и в государственных, и в частных медицинских организациях — 71 и 90% соответственно.
  • 47% россиян за последний год хотя бы раз отказывались получать медицинскую помощь, хоть и нуждались в ней. Причины разные — несерьезность и несрочность проблемы, трудности из‑за пандемии коронавируса и недоверие к врачам.

В опросе поучаствовали 2150 взрослых респондентов, которым задали около 80 вопросов. Полную версию исследования можно прочитать здесь.

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