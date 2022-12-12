Россияне высоко оценивают состояние своего здоровья. При этом у 70% населения есть с ним проблемы

«Даже самые маленькие повседневные выборы — съесть мясо или рыбу, прогуляться вечером или выпить бокал вина, пойти в бассейн или поехать на пикник с шашлыками — оказывают влияние на здоровье в целом и сейчас, и, что важно, в будущем. Это особенно заметно в данных, собранных нами: проблемы со здоровьем резко возрастают к 45 годам. Чаще всего это происходит незаметно, что мы видим в интервью с респондентами», — прокомментировала данные руководитель центра исследований общественного здоровья Сеченовского университета Екатерина Александрова.