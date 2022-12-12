Двукратный олимпийский чемпион из Кении выжил в авиакатастрофе

Дэвид Рудиша — легкоатлет, специализирующийся в беге на 800 метров. Он дважды становился чемпионом мира, а также выиграл забег на свою коронную дистанцию на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Кроме того, он дважды побеждал в Бриллиантовой лиге. В данный момент Рудиша 33 года.