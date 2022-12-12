Двукратный олимпийский чемпион из Кении выжил в авиакатастрофе

Двукратный олимпийский чемпион по бегу Дэвид Рудиша выжил в авиакатастрофе, которая произошла у него на родине — в Кении. Об этом сообщил Nation.
Рудиша находился на борту легкомоторного самолета, на котором 10 декабря кенийские спортсмены возвращались с соревнований. Вскоре после взлета у воздушного судна возникли проблемы с двигателем, и он упал.
«Все случилось примерно на седьмой или восьмой минуте полета, когда двигатель самолета внезапно остановился», — рассказал Рудиша. По его словам, при падении самолет задел дерево и начал вращаться, а затем рухнул на камни.
В самолете находились шесть человек. Всем им, включая Рудиша, удалось выжить. Пассажиры самолета получили травмы, но их жизни ничто не угрожает. Рудиша после крушения даже смог позировать для фото на фоне обломков судна.
Инцидент произошел на территории округа Каджиадо. Пострадавших при авиакатастрофе отправили в больницу в Макинду. Представителя федерации легкой атлетики Кении, раненного сильнее других, перевезли в Найроби.
Дэвид Рудиша — легкоатлет, специализирующийся в беге на 800 метров. Он дважды становился чемпионом мира, а также выиграл забег на свою коронную дистанцию на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Кроме того, он дважды побеждал в Бриллиантовой лиге. В данный момент Рудиша 33 года.