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Новогодние мультипликационные проекты «Союзмультфильма» перевели на жестовый язык
Денис Ламехов
Сегодня в 19:42

Новогодние мультипликационные проекты киностудии «Союзмультфильм» в переводе на русский жестовый язык появятся на платформах «VK Видео» и Rutube до конца декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Среди мультфильмов — «Умка на елке», «Чебурашка. Секрет праздника», «Вовка и зима в Тридевятом царстве», а также 13 эпизодов (с 45-го по 58-й) мультсериала «Простоквашино». Речь идет о современных версиях оригинальных советских проектов.

Генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская заявила: «Мы хотим объединять перед экраном абсолютно всех, вне зависимости от возраста и возможностей, именно поэтому для нас очень важно адаптировать контент для глухого сообщества.

Ранее на русский жестовый язык были переведены серии нового «Простоквашино» с 1-й по 44-ю. Их опубликовали во «ВКонтакте», а также включили в сетку вещания телеканала «Мультиландия».

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