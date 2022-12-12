Новогодние мультипликационные проекты «Союзмультфильма» перевели на жестовый язык

Новогодние мультипликационные проекты киностудии «Союзмультфильм» в переводе на русский жестовый язык появятся на платформах «VK Видео» и Rutube до конца декабря. Об этом сообщает ТАСС.
Среди мультфильмов — «Умка на елке», «Чебурашка. Секрет праздника», «Вовка и зима в Тридевятом царстве», а также 13 эпизодов (с 45-го по 58-й) мультсериала «Простоквашино». Речь идет о современных версиях оригинальных советских проектов.
Генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская заявила: «Мы хотим объединять перед экраном абсолютно всех, вне зависимости от возраста и возможностей, именно поэтому для нас очень важно адаптировать контент для глухого сообщества.
Ранее на русский жестовый язык были переведены серии нового «Простоквашино» с 1-й по 44-ю. Их опубликовали во «ВКонтакте», а также включили в сетку вещания телеканала «Мультиландия».