Продюсеры фильма Бориса Хлебникова «Снегирь» ведут переговоры об участии ленты в Каннском фестивале

Продюсер Сергей Сельянов заявил, что возглавляемая им кинокомпания СТВ ведет переговоры об участии драмы Бориса Хлебникова «Снегирь» в Каннском кинофестивале. Его цитирует ТАСС.
Сельянов подчеркнул, что работа над картиной завершена. Вот как описывают фильм его создатели: «Потрепанный сейнер „Снегирь“ — дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое‑что общее — желание взять улов побогаче, заработать, вернуться домой живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Ледяные волны, каторжный труд на ржавом судне, тонны вонючей рыбы и команда сварливых неудачников — не таким им виделся этот летний вояж. <…> Море изменчиво, и шторм не главное испытание, которое ждет команду корабля».
Говоря об экспорте контента на зарубежные кинорынки, Сельянов отметил, что участие фильма в программе Канн незначительно влияет на его продажи иностранным партнерам: продавать игровые авторские фильмы гораздо сложнее, чем анимационные или семейные ленты.
«Фильм получит респект, что участвовал в фестивале, но ни одной сделки не будет совершенно. И это не связано с содержанием фильма, он абсолютно общечеловеческий, мощное кино, на мой взгляд», — добавил он. Старт российского проката «Снегиря» намечен на 16 марта 2023 года.