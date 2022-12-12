Продюсеры фильма Бориса Хлебникова «Снегирь» ведут переговоры об участии ленты в Каннском фестивале

Сельянов подчеркнул, что работа над картиной завершена. Вот как описывают фильм его создатели: «Потрепанный сейнер „Снегирь“ — дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое‑что общее — желание взять улов побогаче, заработать, вернуться домой живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Ледяные волны, каторжный труд на ржавом судне, тонны вонючей рыбы и команда сварливых неудачников — не таким им виделся этот летний вояж. <…> Море изменчиво, и шторм не главное испытание, которое ждет команду корабля».