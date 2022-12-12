Кто такой Матан Эван? И зачем он вышел на сцену The Game Awards и посвятил речь Биллу Клинтону?

The Game Awards в этом году была насыщенной на события: Хидэо Кодзима анонсировал и показал трейлер Death Stranding-2, в номинации «Игра года» победила Elden Ring. А еще на сцену вышел подросток и зачем‑то сказал несколько слов о Билле Клинтоне.
Пока одни радовались победе японских разработчиков Elden Ring, чей звездный час и прервал этот мальчик, другие захотели выяснить, кто был этим чудаком. «Афиша Daily» рассказывает, как 15-летний Матан Эван привлек к себе внимание, а вместе с ним и осуждение.
Что случилось?
Показываем в гифках.
«Эй, Матан! Я хочу поблагодарить каждого и сказать, что хотел бы посвятить эту премию своему реформированному ортодоксальному раввину Биллу Клинтону. Всем спасибо», — успел сказать выскочка, имитируя акцент, пока к нему не подошла охрана и не увела со сцены.
Вскоре после инцидента организатор The Game Awards Джефф Кили сообщил, что подростка задержали. Однако позже выяснилось, что никаких обвинений ему не вынесли и просто отпустили.
Получилось так, что подросток просто взял и вышел вместе с командой студии FromSoftware — и быстро стал героем мемов.
Кто он такой?
Публичные выходки Матана Эвана начались еще в 2019 году и были посвящены подавлению Китаем протестов в Гонконге. Эван был болельщиком на матче НБА и танцевал с футболкой, а когда телекамеры взяли его в кадр, развернул ее и продемонстрировал лозунг «Сражайтесь за свободу Гонконга». Видео с инцидентом так и называется: «Ребенок затроллил оператора НБА».
Через несколько недель Эван успел засветиться на BlizzCon: во время сессии с вопросами и ответами разработчикам он ходил под сценой и выкрикивал: «Свободный Гонконг!» Тогда для этого был повод: Blizzard отстранила игрока под ником Blitzchung за поддержку протестов во время турнира.
Позиции американцев левого и правого толка относительно ситуации в Гонконге были близки, поэтому Эван стал гостем крайне правой передачи InfoWars, известной распространением теорий заговора. Ее ведущий Оуэн Шроер приглашал мальчика сразу два раза — в 2019-м и 2020 годах — и представлял его как «одну из молодых звезд консервативного движения».
Forbes проанализировал соцсети Эвана и выяснил, что его твиттер в основном посвящен протестам против полицейской жестокости и репрессиям в Гонконге. У него есть тикток, посвященный в основном Гонконгу, и в своих видео он временами говорит с таким же акцентом, как и на TGA.
После инцидента на игровой церемонии у пользователей появилось много вопросов к политическим взглядам Эвана. Во-первых, 85 млн зрителей TGA не понимали, при чем здесь экс-президент США Билл Клинтон и почему он «реформированный ортодоксальный раввин»; во-вторых, Эван появился на сцене в кроссовках Yeezy от Канье Уэста, которого недавно обвинили в антисемитизме и симпатиях к Адольфу Гитлеру.
Что говорит сам Эван
Эван признался в интервью The Times, что планировал свою выходку несколько месяцев: сначала купил билет на «не самое удачное место», но потом взял место получше. Он думал, что победят разработчики видеоигры God of War: Ragnarök, поэтому сидел рядом с ними, но ошибся с прогнозом и был вынужден догонять создателей Elden Ring.
Своим заявлением о «реформированном ортодоксальном раввине» Эван хотел донести мысль, что люди «так же хороши, как Билл Клинтон», который позиционирует себя баптистом.
«Не было никакого антисемитского или крайне правого посыла. Я просто не мог придумать лучшего человека, чем Билл, на которого можно было бы обратить внимание в тот момент», — сказал Эван в разговоре с Forbes. Он не стал вновь поднимать тему Гонконга, потому что «был неподходящий момент», но все еще остается при своем мнении насчет протестовавших.
Эван ждал Билла Клинтона на церемонии TGA и думал, что политика пригласят, выделят ему место в первых рядах и даже упомянут в какой‑либо номинации, но этого не случилось. Экс-президент США хоть и упоминался в некоторых играх, но никогда в них не появлялся и тем более не номинировался на игровые премии, подчеркивают СМИ.
Эван назвал Билла Клинтона единственным будущим кандидатом в президенты Соединенных Штатов, за которого он бы проголосовал (это невозможно, ведь политик уже правил два срока). В то же время интервьюер Forbes подметил, что подросток не выходил из образа во время беседы.
«Я не претендую на статус всезнающего. Понимаешь, у меня могут быть свои политические взгляды. Но я думаю, что если мы хотим посмотреть на кого‑то, кто очень хорошо разбирается в политике, я думаю, мы должны посмотреть на Билла Клинтона», — заявил он.
Подросток считает, что важный для разработчика Миядзаки момент он не испортил, потому что дал ему договорить и не перебивал. А высказывания Уэста он назвал «нехорошими».
Почему он это сделал?
По мнению Мэдди Майерса из Polygon, с которым разговаривал Эван, подростком двигала жажда внимания. Эван заявил, что ни о чем не жалеет и сказал бы то же самое, будь у него возможность, и понадеялся, что люди после этого загуглят имя Билла Клинтона и поинтересуются им.
Майерс полагает, что первые видео о Гонконге Эван делал вполне искренне, но позже сделал выбор в пользу бессмысленных вещей ради внимания. «Я не думаю, что это плохо — хотеть внимания, хотеть быть услышанным. <…> Но нужно при этом говорить что‑то важное или хотя бы умное, и Эван — это не тот случай», — написал журналист и посоветовал подростку научиться вести себя. Тем временем Эвана уже пригласили на подкаст.
Пол Тасси, который тоже побеседовал с Эваном, осветил проблему безопасности. «Ребенок просто поднялся на сцену и начал нести чепуху, и я легко могу себе представить другой сценарий, в котором уже проблемный ребенок в громоздком черном пальто и с плохими намерениями бродит по залу, полному знаменитостей из игровой отрасли, и на него смотрят десятки миллионов людей», — написал он, намекая организаторам TGA на пробелы в системе безопасности.