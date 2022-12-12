Кто такой Матан Эван? И зачем он вышел на сцену The Game Awards и посвятил речь Биллу Клинтону?

«Не было никакого антисемитского или крайне правого посыла. Я просто не мог придумать лучшего человека, чем Билл, на которого можно было бы обратить внимание в тот момент», — сказал Эван в разговоре с Forbes. Он не стал вновь поднимать тему Гонконга, потому что «был неподходящий момент», но все еще остается при своем мнении насчет протестовавших.