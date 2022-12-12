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Давняя мечта и долгие плавания с рыбаками: премьера трейлера «Лили и море»
Виктория Шанина
Сегодня в 16:51

Уже через месяц в прокат выйдет фильм «Лили и море» — полнометражный дебют Динары Друкаровой. Премьера трейлера — на «Афише Daily».

Картина вдохновлена автобиографическим романом Катрин Пулен, в котором писательница рассказывает о годах, проведенных на Аляске. По сюжету главная героиня Лили сбегает на край света, чтобы исполнить мечту — рыбачить в северных морях. Она уговаривает капитана траулера позволить ей присоединиться к команде рыболовов и становится единственной женщиной на борту.

Рыбаки зовут Лили воробушком. Но за ее хрупкой внешностью скрывается твердый характер. Своей смелостью и решительностью Лили завоевывает уважение всей команды.

«Книга Катрин Пулен привлекла меня именно тем, что основана на ее отношениях с мужчинами. Лили не пытается доказать свое равенство с мужчинами, просто она сильная личность и просит, чтобы к ней относились с уважением. Она постепенно находит свое место в жизни. Этим фильмом я призываю перестать играть мужские/женские роли, которые общество и культура так часто нам навязывают», — рассказывает режиссер и соавтор сценария Динара Друкарова.

Мировая премьера фильма состоялась на фестивале в Сан-Себастьяне в рамках программы «Новые режиссеры». В России прокат стартует 12 января, билеты на показы можно найти по ссылке.

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