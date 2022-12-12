Фонд «Ника» запустил акцию помощи бездомным животным

«Зимой для животных, у которых нет теплого дома, вопрос еды становится жизненно важным: риск погибнуть выше, так как источников питания меньше, а еды организму нужно больше — на холоде собаки и кошки почти не спят и много двигаются. Корм нужен для того, чтобы согреться, а не только насытиться», — подчеркивают в фонде.