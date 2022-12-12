Фонд «Ника» запустил акцию помощи бездомным животным

Фонд «Ника» запустил акцию помощи бездомным кошкам и собакам под названием «Санта для хвоста». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе организации.
Цель акции — накормить 50 тыс. животных в приютах столицы. Для этого необходимо собрать 100 тонн корма, стоимость которого составит 10 млн рублей. Корм будет закупаться по специальным ценам у партнеров, а затем его отправят в приюты Москвы и области.
На сайте можно ввести любую сумму пожертвования или купить определенное количество корма: три килограмма обойдется в 300 рублей, шесть — 600, двенадцать — 1200, сто — 10 тыс. На момент написания заметки удалось собрать 276 килограмм из 100 тонн.
«Зимой для животных, у которых нет теплого дома, вопрос еды становится жизненно важным: риск погибнуть выше, так как источников питания меньше, а еды организму нужно больше — на холоде собаки и кошки почти не спят и много двигаются. Корм нужен для того, чтобы согреться, а не только насытиться», — подчеркивают в фонде.
Каждый, кто отправит пожертвование, получит благодарность от волонтеров — попечителей собаки или кошки, участвующей в проекте. Кроме того, каждый автоматически сможет принять участие в розыгрыше призов от Flowwow.
В 2021 году с помощью акции «Санта для хвоста» удалось собрать более 40 тонн корма, который был передан 20 нуждающимся приютам и волонтерам, помогающим бездомным животным выжить на улице в сильный холод. В 2020 году — 60 тонн корма для 27 частных приютов и более 200 волонтеров.