Здание Политехнического музея на Лубянке может открыться в 2025 году

Реконструкция старинного здания Политехнического музея может завершиться в 2025 году. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителей музея.
Сообщается, что помимо внешнего вида будет изменена и концепция Политеха. Если раньше там лишь хранились экспонаты, проводились лекции и экскурсии, то теперь это будет открытая площадка для образовательных и творческих проектов.
«В отреставрированном здании расположится самая большая в мире техническая библиотека, модель первой советской атомной бомбы, космические аппараты, ядерные реакторы и первый советский робот-экскурсовод. Площадь музея увеличится на 16 тысяч квадратных метров», — заявили в Политехе.
В честь 150-летия Политехнического музея, которое отмечается в этом году, пройдет ряд мероприятий. В частности, уже открыта выставка об истории музея в Ильинском сквере, запланированы экскурсии по Открытой коллекции музея, а также тур «Музей и время», посвященный тому, как меняются культурные учреждения.
Политехнический музей расположен на улице Лубянка в Москве. Он был закрыт на реконструкцию в 2013 году.