ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о голосовании на выборах с 16 лет

Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
В тексте законопроекта сказано, что гражданин, достигший 16 лет, должен наделяться правом избирать и голосовать на референдуме, быть избранным депутатом представительного органа муниципального образования, а также законодательного (представительного) органа государственной власти и выборным должностным лицом.
По мнению авторов, уменьшение возрастного порога вовлечет в избирательный процесс молодежь и повысит явку на выборах. В документе даже подчеркивается, что с 16 лет подростки могут вступать в брак, заключать трудовые договоры, работать предпринимателями, но не голосовать.
«Если человек может работать, создавать семью, заводить детей, то он должен иметь право и выбирать власть», — подчеркивается в пояснительной записке.
Ранее первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов предложил создать в России Агентство по делам одиночества.