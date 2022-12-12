ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о голосовании на выборах с 16 лет

По мнению авторов, уменьшение возрастного порога вовлечет в избирательный процесс молодежь и повысит явку на выборах. В документе даже подчеркивается, что с 16 лет подростки могут вступать в брак, заключать трудовые договоры, работать предпринимателями, но не голосовать.