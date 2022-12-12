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ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о голосовании на выборах с 16 лет
Дарья Мельникова
Сегодня в 14:52

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности голосования на выборах с 16 лет. Об этом пишет РИА «Новости».

Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В тексте законопроекта сказано, что гражданин, достигший 16 лет, должен наделяться правом избирать и голосовать на референдуме, быть избранным депутатом представительного органа муниципального образования, а также законодательного (представительного) органа государственной власти и выборным должностным лицом.

По мнению авторов, уменьшение возрастного порога вовлечет в избирательный процесс молодежь и повысит явку на выборах. В документе даже подчеркивается, что с 16 лет подростки могут вступать в брак, заключать трудовые договоры, работать предпринимателями, но не голосовать.

«Если человек может работать, создавать семью, заводить детей, то он должен иметь право и выбирать власть», — подчеркивается в пояснительной записке.

Ранее первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов предложил создать в России Агентство по делам одиночества.

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ЛДПРГосдума
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Сергей Леонов
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