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В рамках акции «Самоката» и Teddy Food бездомным питомцам пожертвовали более 500 тыс. рублей
Виктория Шанина
Сегодня в 14:21

Сервис доставки продуктов «Самокат» подвел итоги сотрудничества с благотворительным проектом Teddy Food. За время акции пользователи пожертвовали 500 тыс. рублей на помощь бездомным животным, рассказали «Афише Daily» представители проекта.

В рамках благотворительной акции пользователи могли сделать заказ от 800 рублей и ввести промокод «Teddy» в приложении «Самоката», чтобы получить 100 TF‎-баллов. На сайте Teddy Food эти баллы можно было обменять на корм для животных, а также оплатить ими стрижку, лечение, игрушки или лакомство.

«Мы рады стать частью совместного проекта с Teddy Food. Нам важно здесь и сейчас быть не только полезным повседневным сервисом, а также поддерживать, помогать и вдохновлять горожан»‎, — говорит директор по бренду и коммуникациям «Самоката» Лиза Эмерт.

А вот что сказал представитель Teddy Food: «Мы хотим поблагодарить команду „Самоката“. Благодаря этой коллаборации мы получили несколько тысяч новых пользователей, которые помогают животным в беде. Поддержка и доверие аудитории дают возможность Teddy Food продолжать свою работу и дальше помогать приютам»‎.

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