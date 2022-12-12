В рамках акции «Самоката» и Teddy Food бездомным питомцам пожертвовали более 500 тыс. рублей

В рамках благотворительной акции пользователи могли сделать заказ от 800 рублей и ввести промокод «Teddy» в приложении «Самоката», чтобы получить 100 TF‎-баллов. На сайте Teddy Food эти баллы можно было обменять на корм для животных, а также оплатить ими стрижку, лечение, игрушки или лакомство.