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Сборы кинотеатров упали на 56–70%
Дарья Мельникова
Сегодня в 14:05

В Совфеде заявили, что уровень падения сборов российских кинотеатров составил 56–70%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма, которое будет направлено помощнику президента Максиму Орешкину.

При таком уровне падения кинотеатры не могут выплачивать кредиты, делать ремонт и реконструкцию. В Софреде подчеркнули, что есть риск закрытия минимум 50% кинозалов.

По данным комитета, отрасль ушла в убыток на 4,5 млрд рублей. При этом приток посетителей по «Пушкинской карте» составил 30%. Это, по словам Совфеда, «позволило выдержать первый удар после начала специальной военной операции».

Ранее комитет предложил российским кинотеатрам показывать иностранное кино без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. Однако в Минкульте заявили, что это противоречит международным договорам страны в сфере интеллектуальной собственности.

После начала СВО крупнейшие западные киностудии Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостановили прокат своих лент в России. Тогда Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к властям с просьбой выделить 4,2 млрд рублей в качестве поддержки отрасли.

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