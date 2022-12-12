Сборы кинотеатров упали на 56–70%

В Совфеде заявили, что уровень падения сборов российских кинотеатров составил 56–70%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма, которое будет направлено помощнику президента Максиму Орешкину.
При таком уровне падения кинотеатры не могут выплачивать кредиты, делать ремонт и реконструкцию. В Софреде подчеркнули, что есть риск закрытия минимум 50% кинозалов.
По данным комитета, отрасль ушла в убыток на 4,5 млрд рублей. При этом приток посетителей по «Пушкинской карте» составил 30%. Это, по словам Совфеда, «позволило выдержать первый удар после начала специальной военной операции».
Ранее комитет предложил российским кинотеатрам показывать иностранное кино без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. Однако в Минкульте заявили, что это противоречит международным договорам страны в сфере интеллектуальной собственности.
После начала СВО крупнейшие западные киностудии Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостановили прокат своих лент в России. Тогда Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к властям с просьбой выделить 4,2 млрд рублей в качестве поддержки отрасли.