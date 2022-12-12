Гендиректор сети Олег Пароев заявил, что продукт вернется в рестораны под новым названием бигхит. Он выразил надежду, что потребители почувствуют тот же вкус, что и был раньше.
12 июня в России на базе бывшего «Макдоналдса» открылась часть ресторанов «Вкусно — и точка». Меню обновленного ресторана осталось прежним, но из названия блюд убрали приставку «мак», а также «МакФлури» и «Биг Мак» из‑за прямых ассоциаций с брендом. Позже сеть запустила аналог известного мороженого.
7 декабря «Вкусно — и точка» запустила доставку в Москве. На первом этапе доставка доступна из ограниченного количества ресторанов сети: в столице к сервису подключены 28 точек, а в Петербурге — 27.
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