Реклама
Новости
Во «Вкусно — и точка» появится аналог бигмака»
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:34

В феврале 2023 года в сети «Вкусно — и точка» появится аналог бигмака. Об этом пишут РИА «Новости».

Гендиректор сети Олег Пароев заявил, что продукт вернется в рестораны под новым названием бигхит. Он выразил надежду, что потребители почувствуют тот же вкус, что и был раньше.

12 июня в России на базе бывшего «Макдоналдса» открылась часть ресторанов «Вкусно — и точка». Меню обновленного ресторана осталось прежним, но из названия блюд убрали приставку «мак», а также «МакФлури» и «Биг Мак» из‑за прямых ассоциаций с брендом. Позже сеть запустила аналог известного мороженого.

7 декабря «Вкусно — и точка» запустила доставку в Москве. На первом этапе доставка доступна из ограниченного количества ресторанов сети: в столице к сервису подключены 28 точек, а в Петербурге — 27.

расскажите друзьям
теги
McDonald's
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»