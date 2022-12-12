Минздрав составил список недопустимых фраз для врачей. В их числе «не можем» и «ваша проблема»

Минздрав России разработал методичку для врачей по общению с пациентами, в том числе с теми, кто записывается на прием дистанционно и кому оказывается первая помощь. Документ опубликован на сайте Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения.
В своих рекомендациях министерство приводит перечень недопустимых в разговоре «фраз-провокаторов». Среди них: выражения «не могу» или «не можем», фраза «ваша проблема», которую следует заменить «нашим вопросом» или «нашей с вами ситуацией», а также уменьшительно-ласкательные слова.
Вместе с тем врачам предлагается заменять обращения «женщина», «девушка», «молодой человек» и «мужчина» именем пациента или местоимением «вы».
А от фраз-обвинений просят отказаться вовсе. В качестве примеров приводятся выражения «Это же не я вас неправильно проконсультировал (а)» или «Что вас еще не устраивает?».