Любовь и дружба в новом клипе The 1975

В ролике фронтмен Мэттью Хили появляется в образе старика, вспоминающем дни своей молодости. Когда музыкант ударяет по своей трости, как по гитаре, он переносится во времена, когда был на сцене со своими лучшими друзьями гитаристом Адамом Ханном, басистом Россом Макдональдом и барабанщиком Джорджем Дэниэлом.