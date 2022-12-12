Любовь и дружба в новом клипе The 1975

Британские инди-рокеры The 1975 выпустили клип на песню «Oh Caroline», вошедшую в их пятый студийный альбом «Being Funny in a Foreign Language».
В ролике фронтмен Мэттью Хили появляется в образе старика, вспоминающем дни своей молодости. Когда музыкант ударяет по своей трости, как по гитаре, он переносится во времена, когда был на сцене со своими лучшими друзьями гитаристом Адамом Ханном, басистом Россом Макдональдом и барабанщиком Джорджем Дэниэлом.
Именно тогда, на концерте, он влюбляется в девушку. Однако, по мере сплетения прошлого и будущего, любовь певца исчезает и он остается в одиночестве. Но затем появляются друзья.
Альбом «Being Funny in a Foreign Language» увидел свет 14 октября. На него попали 11 треков, включая «All I Need to Hear», «Part of the Band», «Happiness» и «I’m in Love with You». Возвращение манчестерских музыкантов было положительно встречено критиками.