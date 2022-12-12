В Японии символом года стал иероглиф «сражение»

По этому случаю в буддийском «Храме чистой воды» в Киото прошла торжественная церемония. Настоятель храма Сэйхан Мори начертал символ года на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 сантиметров.
Иероглиф «икуса» был выбран по нескольким причинам. Среди них — борьба с коронавирусом, конфликт на территории Украины и успешное выступление японских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине.
«В этом году мы стали свидетелями различных сражений, поэтому в плохом или хорошем смысле это произвело впечатление на людей», — подчеркивают организаторы.
На втором месте по популярности оказался иероглиф «ан» («дешевый» или «безопасный»). Третью строчку занял иероглиф с чтениями «гаку» и «раку» в значении «легкий, веселый».