В Москве ночью выпало около половины месячной нормы осадков. Аэропорты отменяют и задерживают рейсы

В Москве и области за последние 12 часов местами выпало более 50% от месячной нормы осадков. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Наиболее сильные дождь и снегопад зафиксированы в Подмосковье (выпало 18 миллиметров осадков), Клину (20 мл), Ново-Иерусалиме и Пушкино (21 мл), Наро-Фоминске и Электроуглях (22 мл), Волоколамске, Горках Ленинских и Железнодорожном (23 мл), Долгопрудном (24 мл) и Можайске (25 мл).
Из‑за непогоды аэропорты Москвы отменили восемь рейсов, задержали еще 58. Больше всего рейсов перенесли в Шереметьево — 25. Отмены рейсов чаще происходят в Домодедово — 4.
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