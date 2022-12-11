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В Минэнерго сказали, что научились выявлять майнеров в жилых домах по объему энергопотребления
Семён Гудошников
Сегодня в 18:08

В России научились выявлять незаконных майнеров в жилых домах по объему энергопотребления и изменению профиля нагрузки. Об этом заявил «Известиям» замглавы Минэнерго Павел Сниккарс.

По его словам, такой метод стали применять иркутские энергетики из‑за того, что в прошлом году Иркутск стал «столицей майнинга». Теперь, если возникают подозрения в незаконном майнинге, инспектор инициирует проверку.

Под подозрения специалиста подпадает потребление жильцом более 30–40% от расхода многоквартирного дома. Также подозрения появляются, если жильцы присоединяются к электросети без разрешения.

После соответствующих проверок жильцам выставляют новый счет по цене электричества для бизнеса или отправляют иск в суд. Известно уже как минимум о десяти случаях взыскания с майнеров разницы в стоимости электроэнергии для населения и бизнеса.

В середине ноября в Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга криптовалют. Согласно ему, с 1 января 2023 года майнеры смогут продавать добытую цифровую валюту лишь двумя способами — через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании или через специальную российскую площадку.

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