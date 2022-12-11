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В аэропорту Шереметьево случился потоп из‑за пожарной сигнализации. Дело дошло до прокуроров
Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:15

Терминал B московского аэропорта Шереметьево оказался затоплен после срабатывания пожарной сигнализации. РИА «Новости» со ссылкой на МЧС сообщает, что тревога оказалась ложной.

Телеграм-канал Baza сообщает, что система пожаротушения активизировалась из‑за сгоревшей в микроволновке еды в одном из служебных помещений в общей зоне аэропорта, но при этом задымление произошло на третьем этаже.

В пресс-службе аэропорта изданию «Подъем» сообщили, что «в паркинге терминала В произошло оперативное реагирование противопожарной системы в результате срабатывания датчика пожаротушения». Пассажиры, сотрудники и гости аэропорта не пострадали, расписание полетов из‑за этого не изменилось, добавили там.

Транспортная прокуратура выясняет причины подтопления в аэропорту Шереметьево.

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Аэропорт Шереметьево
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