В аэропорту Шереметьево случился потоп из‑за пожарной сигнализации. Дело дошло до прокуроров

Терминал B московского аэропорта Шереметьево оказался затоплен после срабатывания пожарной сигнализации. РИА «Новости» со ссылкой на МЧС сообщает, что тревога оказалась ложной.
Телеграм-канал Baza сообщает, что система пожаротушения активизировалась из‑за сгоревшей в микроволновке еды в одном из служебных помещений в общей зоне аэропорта, но при этом задымление произошло на третьем этаже.
В пресс-службе аэропорта изданию «Подъем» сообщили, что «в паркинге терминала В произошло оперативное реагирование противопожарной системы в результате срабатывания датчика пожаротушения». Пассажиры, сотрудники и гости аэропорта не пострадали, расписание полетов из‑за этого не изменилось, добавили там.
Транспортная прокуратура выясняет причины подтопления в аэропорту Шереметьево.