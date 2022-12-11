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Шоумена Стаса Барецкого избили и ограбили в Петербурге
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:54

Утром 11 декабря шоумена Стаса Барецкого избили возле одного из баров на Московском проспекте в Петербурге. Двое нападавших украли у него мобильный телефон и 120 тыс. рублей, сообщил изданию «Подъем» пиар-директор актера Вадим Горжанкин.

Барецкий находится в больнице с сотрясением мозга. Горжанкин предполагает, что это было спланированное нападение.

Телеграм-канал «112» выложил запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно потасовку на улице и как Барецкий получает удар в лицо. «Подъем» опубликовал фото Барецкого после драки.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

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Вадим Горжанкин
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