Шоумена Стаса Барецкого избили и ограбили в Петербурге

Утром 11 декабря шоумена Стаса Барецкого избили возле одного из баров на Московском проспекте в Петербурге. Двое нападавших украли у него мобильный телефон и 120 тыс. рублей, сообщил изданию «Подъем» пиар-директор актера Вадим Горжанкин.
Барецкий находится в больнице с сотрясением мозга. Горжанкин предполагает, что это было спланированное нападение.
Телеграм-канал «112» выложил запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно потасовку на улице и как Барецкий получает удар в лицо. «Подъем» опубликовал фото Барецкого после драки.
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.