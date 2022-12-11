Мосгортранс убрал из автобусов призывы вступать в армию России на узбекском языке

Мосгортранс сообщил РБК, что объявления с призывами к службе в армии России были не только на узбекском, но и киргизском и таджикском языках. Их запустили по просьбе руководства миграционного центра в Сахарово сроком на два месяца, но сейчас их уже сняли с эфира.