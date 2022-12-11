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Мосгортранс убрал из автобусов призывы вступать в армию России на узбекском языке
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:19

8 декабря в соцсетях появилась фотография из салона одного из автобусов в Москве. На экране транслировался призыв на узбекском языке вступать в армию России.

На одном из таких снимков видно, что объявление появилось в автобусе № 420, следующем по маршруту метро «Саларьево» — поселок Марьино. «При поступлении на военную службу по контракту в Вооруженные силы России вы можете легко получить российское гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента России», — говорится в сообщении на узбекском языке.

© Brief/Telegram

Мосгортранс сообщил РБК, что объявления с призывами к службе в армии России были не только на узбекском, но и киргизском и таджикском языках. Их запустили по просьбе руководства миграционного центра в Сахарово сроком на два месяца, но сейчас их уже сняли с эфира.

Объявления размещали на трех автобусных маршрутах, конечной остановкой которых является миграционный центр в Сахарово на Варшавском шоссе, уточнили в Мосгортрансе.

В сентябре Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана предупредило своих граждан об уголовной ответственности за вступление на военную службу в другой стране.

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