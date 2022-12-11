Маск пообещал увеличить максимальный объем твитов до 4 тыс. символов

После того как соцсеть перешла под контроль Маска, в руководстве сервиса и его политике многое изменилось. Бизнесмен уволил прежнее руководство (а также примерно половину из 8000 сотрудников), разблокировал страницы Канье Уэста и Дональда Трампа (и пообещал восстановить другие аккаунты, заблокированные по сомнительным причинам; Уэст затем снова улетел в бан), а также повысил стоимость подписки Twitter Blue с 5 до 8 долларов и включил в нее синюю галочку верификации.