Маск пообещал увеличить максимальный объем твитов до 4 тыс. символов

Владелец Twitter Илон Маск подтвердил, что собирается увеличить максимальное число символов в постах с 280 до 4 тыс. Он ответил «да» на соответствующий вопрос пользователя в твиттере.
Несколько дней назад предприниматель сообщил о планах удалить 1,5 млрд заброшенных аккаунтов на платформе. Это нужно, чтобы освободить неиспользуемые никнеймы, уточнил он.
После того как соцсеть перешла под контроль Маска, в руководстве сервиса и его политике многое изменилось. Бизнесмен уволил прежнее руководство (а также примерно половину из 8000 сотрудников), разблокировал страницы Канье Уэста и Дональда Трампа (и пообещал восстановить другие аккаунты, заблокированные по сомнительным причинам; Уэст затем снова улетел в бан), а также повысил стоимость подписки Twitter Blue с 5 до 8 долларов и включил в нее синюю галочку верификации.
Один из последних шагов — прекращение борьбы с фейками про коронавирус и вакцинацию. Ранее Twitter приводили в качестве примера того, как стоит бороться с дезинформацией. С января 2020 года по сентябрь 2022-го соцсеть временно заблокировала более 11 тыс. учетных записей и удалила 97,6 тыс. постов с фейками. Еще 11 млн аккаунтов постоянно проверялись.