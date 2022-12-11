A$AP Rocky выступил с неизданным треком «Same Problems» в память об ушедших из жизни артистах

Перед этим Rocky спел «Everyday», «Yamborghini High» и «Lord Pretty Flacko Jodye 2 (LPFJ2)». Когда настала очередь «Same Problems», он сказал: «Вы должны знать, что у нас самый высокий показатель потерь среди музыкантов. Ни один другой жанр — рок, поп или кантри — не теряет столько звезд. Хип-хоперы, нас убивают и подстреливают каждый день. Передозировки, всевозможные несчастные случаи. Так что эта песня посвящена всем, кого мы потеряли, и всем, кто когда‑либо кого‑то терял».