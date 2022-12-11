A$AP Rocky выступил с неизданным треком «Same Problems» в память об ушедших из жизни артистах

Американский рэпер A$AP Rocky почтил память ушедших из жизни звезд хип-хопа, выступив с неизданным треком «Same Problems» на Amazon Music Live. Он посвятил композицию DMX, Takeoff, XXXTentacion, Juice Wrld и другим артистам.
Перед этим Rocky спел «Everyday», «Yamborghini High» и «Lord Pretty Flacko Jodye 2 (LPFJ2)». Когда настала очередь «Same Problems», он сказал: «Вы должны знать, что у нас самый высокий показатель потерь среди музыкантов. Ни один другой жанр — рок, поп или кантри — не теряет столько звезд. Хип-хоперы, нас убивают и подстреливают каждый день. Передозировки, всевозможные несчастные случаи. Так что эта песня посвящена всем, кого мы потеряли, и всем, кто когда‑либо кого‑то терял».
Во время выступления с двух сторон от Rocky появляются фотографии исполнителей и годы их жизни.
Возможно, «Same Problems» пропадет в грядущий альбом Rocky. Во время шоу рэпер сказал, что пластинка «Don’t Be Dumb» готова, но ни обложки, ни даты релиза пока никто не знает.
8 декабря в сеть утекли ранее не издававшиеся треки американских хип-хоп-исполнителей первой величины, в том числе и A$AP Rocky. Из его коллекции слили две композиции.